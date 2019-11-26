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MGK bildirisi yayımlandı!

MGK sonrası yayımlanan bildiride terörle mücadele vurgusu yapıldı. Bildiride arış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği açıklandı.

Güncel / 26 Kasım 2019 Salı 21:07
MGK bildirisi yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4 saat 10 dakika sürdü.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı:

'Toplantıda terör örgütleriyle mücadele harekat ve operasyonlar görüşüldü.

Suriye'de güvenli bölge mutabakatı tarafı ülkelerden Tel Rıfat ve Münbiç bölgeleri dahil teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlamasının beklendiği ifade edildi.

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alınarak, gerçekleştirilen dış temaslar hakkında kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

Mutabakatlar çerçevesinde teröristlerden arındırmaya çalışmaları bir an önce tamamlanmalı.

Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşılana kadar sürecek.

uluslararası toplumun, Suriyelilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde dini ve etnik hiçbir ayrıma uğramaksızın, evlerine ve topraklarına dönerek, en kısa sürede huzur ve refaha kavuşmalarını amaçlayan Türkiye'yi desteklemeye davet edildiği belirtildi.

1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınandı.

Terörle mücadelede hiçbir yük ve sorumluluktan kaçmayan Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadeleyi kararlı bir şekilde yürüttüğü beyan edildİ'


CumhurbaşkanıMilli Güvenlik KuruluRecep Tayyip Erdoğan

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