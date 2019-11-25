İzinsiz kadın yürüyüşüne müdahale

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir araya gelen bir grup izinsiz yürüyüş düzenledi.



Polis gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate alamayan grup, polis bariyerlerini aşmaya çalışarak yürümeye devam etti. Dövizler taşıyan, sloganlar atan ve bariyerleri devirmeye çalışan gruba polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Polis eylemcileri gözaltına aldı. Kaynak : İHA

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