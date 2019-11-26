Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerle sohbet etti.



'CHP çözüm değil sorun üretiyor'



Erdoğan, 'CHP odaklı bir tartışma var. Siz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu bir CHP'den memnun musunuz? Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başından ayrılmamasını mı istersiniz? Yoksa o gitsin yerine başka biri mi gelsin istersiniz? Sizin bu konudaki arzunuz nedir?' sorusu üzerine, 'Bizim için artı değer kazandırıyor. Görüldüğü gibi bu CHP, siyaset değil yalan üretiyor. Çözüm değil sorun üretiyor. Bay Kemal CHP'yi yalan üretme merkezi haline getirdi. Şu anda kendi kumpasları çok açık ve net ortada. Bir gün söylediğini ertesi gün inkar ediyor. Önce niye olmasın diyor. Sonra böyle bir şeyin olmadığını, olabileceğini söylemek gibi garip yaklaşımları var.' ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu'na İzmir'den seslenerek, 'Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun, Külliye'ye kim gelmiş, ne zaman gelmiş, benimle nerede görüşmüş?' dediğini anımsatan Erdoğan, 'Bir adam çıkardılar, ben o adamı hiç tanımam. Şimdi ismini duydum. Yalan yanlış plakalar uydurdu. Zavallı, Külliye'ye giren her aracın künyesinin tutulduğundan bilgisi yok. Hangi araç girerse girsin hepsinin kaydı tutulur. Girişlerde fotoğraf çekimleri vardır. Bunların hepsi ortaya konunca da savunacak hali kalmadı. Kemal Bey'in kalmasında fayda var.' diye konuştu.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'İstihbarat birimleri tarafından CHP'nin içinin karıştırıldığı' iddiası hatırlatılarak 'Böyle bir şey söz konusu mu?' sorusuna Erdoğan, 'İstihbaratın öyle büyük işleri var ki… Böyle basit işlerle uğraşacak vakti mi var? Şu anda istihbarat örgütümüz Barış Pınarı Harekatı ile uğraşıyor. Türkiye'yi dışardan kuşatan bütün o malum çevrelerle uğraşıyor. Bir de şimdi CHP'nin işiyle uğraşıp CHP'nin içinde ne var ne yok onlarla mı zaman geçirecek. Bay Kemal buradan kendine çıkış yolları arıyor. Bunları söyleyerek bizim içimizde kumpas yok demeye getiriyor. Bay Kemal, sen bunu git şu anda Muharrem (İnce) Bey'e anlat. Muharrem Bey senin içini gayet iyi anlatıyor. İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem Bey yeter zaten.' yanıtını verdi.



'EYT konusu bir manipülasyon'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuyla ilgili, 'Kısa süre sonra bu olayın bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek.' diye konuştu.



'Mücadelemiz belli bir takvime bağlı değil'



Türkiye'nin terörle mücadelesinin belli bir takvime bağlı olmadığının altını çizen Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda işleyen sürece ilişkin, 'Bu tür askeri harekatlarda herhangi bir tarih vermek mümkün olmaz.' dedi.



Erdoğan, harekatta bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1230'e ulaştığını bildirdi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık performansı açıklanacak



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık uygulama performansı sonuçlarının bütçe görüşmelerinden sonra açıklanacağını söyledi.



Erdoğan'ın Katar gezisine katılan gazeteciler arasında TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ve temsilcileri yer aldı.

Kaynak : AA

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