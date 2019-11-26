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Çok konuşulacak trafik cezası kararı!

Antalya'da'da elektronik teknisyeni Muhammet Aksoy (34), iş gereği gittiği Isparta'da hız sınırını 1 kilometre aşınca radar cezası aldı. Aksoy'un itirazı üzerine mahkeme, radar cihazında sapma olabileceği gerekçesiyle cezayı iptal etti.

Yaşam / 26 Kasım 2019 Salı 11:24
Çok konuşulacak trafik cezası kararı!

Aksoy'un itirazına 1 hafta sonra cevap geldi. İtirazı kabul edilen Aksoy'a mahkemeden gelen cevapta, 1 kilometre hızın sürücü tarafından yol durumuna göre ayarlanmasının kolay olmadığı, hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar küçük değerde olduğu, radar cihazının kalibrasyonu yapılsa dahi ufak hata payının hava ve çevre koşullarına göre makul sayılabileceği, hukuka aykırı olması nedeniyle cezanın iptal edildiği belirtildi.

İTİRAZ ETTİ

Muhammet Aksoy, “28 Kasım'da iş gereği Antalya'dan Isparta'ya gittim. Aslında radarı gördüm ancak anlık dalgınlıkla hız sınırını 1 kilometre aşarak radara girdim. İlerde ekipler beni durdurup 235 TL idari para cezası yazdı. Yasal itiraz süresi içerisinde Isparta Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundum" dedi.

Kararla birlikte yatırdığı parayı geri alacağını söyleyen Aksoy, “1 hafta sonrasında mahkemeden yanıt geldi. Gelen kağıtta cezanın iptal edildiği yazıyordu. Mahkeme, radar cihazının kalibrasyonu yapılsa dahi 1 kilometrelik sapma olabileceği, sürücünün trafik durumunda onu hesaplayamayacağı, hız gösterge panelinde fark edilemeyecek kadar küçük bir değer olduğunu belirterek iptale karar verilmiş. Yatırdığım parayı zaten gözden çıkarmıştım. Parayı aldığım zaman bir ihtiyaç sahibine gıda yardımında bulunacağım" diye konuştu.

AntalyaPara Cezası

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