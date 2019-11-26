CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Halkla, sivil toplum örgütleriyle ülkeyi yönetmek istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Külliye'ye giden CHP'li" iddialarına ilişkin, "Bizlere kumpas kuruyorlar, isterseniz Çin Seddi'ni getirin, yıkıp geçeceğiz. Onlar sanıyorlar ki bir şey söyledik hemen geri adım atacağız. Biz haklıyız, kumpas kuracaksın, meydanlara çıkıp bir sürü laf edeceksin, laf edeceğine geleceksin karşıma iki insan gibi konuşalım." dedi.



Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Siyasetten kişisel olarak bir beklentisinin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bütün Türkiye'ye söz veriyorum. Yaşlılara, kadınlara, herkese bir sözüm var. Bu memleket huzur içinde yaşasın istiyorum. Kimin ne derdi varsa o sorunu çözmek benim boynumun borcudur." diye konuştu.



Türkiye'deki bütün sorunları çözmeye talip olduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, hiçbir sorunun sürüncemede kalmasını istemediklerini, Türkiye'yi daha güçlü bir ülke haline getirmek için çaba harcayacaklarını söyledi.



Kemal Kılıçdaroğlu, sorunların çözümünün siyaset kurumunun görevi olduğuna işaret ederek, hükümeti eleştirdi. "Bizler 17 yıldır görevini yapmayanlara 'yeter artık' diyeceğiz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Gücümüzü halktan alacağız. Hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımızın oyuna talibim. İktidar partisine destek verenlerin taraftarı gibi bir siyasetçi değilim, onlar gibi düşünmüyorum, onlar gibi bir yönetim anlayışım yok. Halkla, sivil toplum örgütleriyle ülkeyi yönetmek istiyoruz. Bu yüzden sorunların çözümüne talibim. Hangi inanç ve yaşam tarzına sahip olursa olsun 82 milyonun oyuna talibim." değerlendirmesini yaptı.



"Külliye'ye giden CHP'li" iddialarına ilişkin de Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Bizlere kumpas kuruyorlar, isterseniz Çin Seddi'ni getirin, yıkıp geçeceğiz. Onlar sanıyorlar ki bir şey söyledik hemen geri adım atacağız. Biz haklıyız, kumpas kuracaksın, meydanlara çıkıp bir sürü laf edeceksin, laf edeceğine geleceksin karşıma iki insan gibi konuşalım. Dünya kadar kanalın var. Ayrıca çok korkulacak bir adam da değilim, her insana saygılıyım, rakibime bile saygılıyım. Herkesin anlayacağı dilden soru soracağım, ondan da cevap bekleyeceğim. O da hangi soruyu sorarsa sorsun, ona cevap vereceğim. Ayrıca ben yalnız başıma çıkacağım, sen istiyorsan bir sürü adam alabilirsin, kendi yandaşların ve öğretim görevlilerin de var, bir ordu olarak da gel, söz veriyorum tek başıma çıkacağım."



"Bir partiye kumpas kurmanın ve dedikodu üzerinden siyaset yapmanın doğru bir şey olmadığını" belirten Kılıçdaroğlu, "Senin görevin ne? Memleketin dünya kadar sorunu var, sen o sorunları çözeceğine CHP ile uğraşıyorsun. Çünkü önündeki en büyük engel olarak CHP'yi görüyorsun. Sen kim oluyorsun ki CHP'yi ağzına alıyorsun? Bunu kabul etmiyorum. CHP dünyanın en eski partilerinden biridir. CHP bir kuvayımilliye partisidir. Savaş meydanlarından çıkanlar bu partiyi kurdu. Biz onların mirasçısıyız." ifadelerini kullandı.



Her insanın düşüncesi ve inancına saygılı olduklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasındaki tartışmaya da değindi.



Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Şimdi bunu diline dolamış, 'nasıl olur da bizim başörtülü grup başkanvekilimize haddini bildiriyor?' Genel Kurul'da bir tartışma olmuş, bizim grup başkanvekilimiz kendisinden özür dilemiş. AK Parti Grup Başkanvekili bizim grup başkanvekilimize teşekkür ediyor. AK Parti grup başkanvekili arkadaşımız bu özrü kabul ediyor. Meclis Başkanı 'tamam' diyor. Bitmiş bir olay neden sürekli gündemde tutuluyor? Çünkü halen 'başörtüsü üzerinden bir şeyler devşirebilir miyim' diyor. Bitti o dönem, halen onu istismar ediyor, insan biraz utanır."



Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin kadınların kılık ve kıyafetine saygı duyması gerektiğine işaret ederek, kadınların yaşadıkları sorunlara yoğunlaşması gerektiğini, kavga olacaksa da bu tür sorunlar için yapılması gerektiğin dile getirdi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçilen sanatçı Haluk Bilginer'i de kutlayarak, dizinin çekiminde katkısı olan herkesi tebrik etti.







Kaynak : AA

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