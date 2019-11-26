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4.0 büyüklüğünde deprem korkuttu!

Denizli’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

3. Sayfa / 26 Kasım 2019 Salı 23:21
4.0 büyüklüğünde deprem korkuttu!

Denizli'nin Çardak ilçesinde saat 23.03'te deprem meydana geldi. AFAD, Çardak'ta meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

AFAD, Twitter'dan yaptığı açıklamada depremin derinliğini ise 7 kilometre olarak bildirdi. Deprem Denizli kent merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi.

AFAD SON DURUM HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

AFAD'dan deprem sonrası yapılan açıklamada 'Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.Gelişmeleri takip ediyoruz.' denildi.




KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3,9 AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesinden yapılan son dakika açıklamaya göre Denizli Çardak'ta 3.9 büyüklüğünde 5.0 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Kaynak : İHA

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