Uğur Dündar hangi ismi verdi?

Sözcü yazarı Rahmi Turan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağını Gazeteci Talat Atilla olarak açıklamıştı.



Talat Atilla da bu bilgiyi Cumuriyet Halk Partili bir isimden aldığını açıklayınca, bilgiyi kimden aldığı tartışma konusu oldu.



CHP'li bir çok isim tartışılırken, gözler haberin ilk kendisine geldiğini iddia eden Gazeteci Uğur Dündar'a çevrildi.



Dündar, CHP'li ismi tam olarak söylemesede Gazeteci Sevilay Yılman'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



'BÜLENT KUŞOĞLU'NU İMA ETTİ'



Habertürk canlı yayına katılan Gazeteci Sevilay Yılman, Dündar'la yaptığı konuşmada Bülent Kuşoğlu isminin ima edildiğini belirttirken 'Uğur Dündar'la o gün konuştuğumda 'Ben bilmiyorum belki Rahmi Turan'a o ismi veren başka biridir. Kaynak aynı olmabilir ama akaynak CHP' dedi. Bunun kaynağı CHP dedi. Rahmi Turan'a veren kaynak da CHP'den alıp verdi dedi. Ben de bunun üzerine ona bir isim sordum. 'Bülent Kuşoğlu mu dedim?' Çünkü Bülent Kuşoğlu Talat Atilla'nın sitesinde yazar. Bugün buraya çıkmadan aradım. Çünkü bir tweet attı. Dedi ki 'Tuncay Özkan falan değil kaynak 2 yıldır ne konuştum, ne de yazıştım. Talat Atilla'ya en yakın CHP'li araştırılsın' dediği için, 'siz neden bu haberin CHP kaynaklı olduğunu düşünüyorsunuz' dedim. 'Eee Talat Atilla öyle söylüyor' dedi. 'Biz Talat Atilla'ya mı güveneceğiz? Talat Atilla kendisine gelen haberi başkasına vermiştir nasıl güveneceğiz, siz Talat Atilla'yı çok mu yakın tanıyorsunuz? Niye Kılıçdaroğlu'na veya başka CHP'liye inanmıyorsunuz da Talat Atilla'ya inanıyorsunuz?' 'Ben ona da inanmıyorum ama araştırılsın.' Halbuki cumartesi günü konuştuğumuzda bu isim Bülent Kuşoğlu mu Uğur ağabey dediğimde, Bülent Kuşoğlu'yla Talat Atilla çok yakın dedi. İma etti aslında.' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel