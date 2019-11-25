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S-400'lerden ilk görüntü!

Ankara önemli bir teste ev sahipliği yapıyor. Rusya’dan alınan hava savunma sistemi S-400’ler test edilecek.

Yaşam / 25 Kasım 2019 Pazartesi 13:43
S-400'lerden ilk görüntü!
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Ankara Valiliği, bugün ve yarın hava savunma sistemi (HSS) projesi kapsamında, başkent semalarında F-16 savaş uçaklarının yüksek ve alçak irtifalarda uçacağını duyurdu. Savaş uçaklarının uçuş nedeninin S-400'ler için tek ve eğitim faaliyetlerini kapsadığı belirlendi. Ankara Kahramankazan'daki eski adı Akıncı Üssü olan, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda konuşlu S-400 bataryaları başkent semalarını tarayacak ve ilk testlerini gerçekleştirmiş olacak. Sistemin kurulum işlemlerinin ardından Nisan 2020'de aktif hale getirileceği öğrenildi. Kaynak : İHA

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F-16BaşkentAnkara ValiliğiSavunma Sistemi

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