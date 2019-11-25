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Muharrem İnce’den yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddia edilen ve bu iddiayı yalanlayan Muharrem İnce, şimdi de CHP içindeki iftiracının bulunması gerektiğini belirtti.

Siyaset / 25 Kasım 2019 Pazartesi 13:05
Muharrem İnce’den yeni açıklama

Geçtiğimiz hafta 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de CHP'li biriyle CHP Genel Başkanlığı için görüştü' iddiasıyla başlayan süreç, tarafların açıklamalarıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert bir şekilde yalanlamasının ardından Muharrem İnce de olayı yalandı. İnce, dün de olayla ilgili açıklamalar yaptı.

Twitter sayfasından yine açıklama yapan Muharrem İnce, kendisine komplo kurduğunu düşündüğü iftiracıyla ilgili konuştu.

'İFTİRACIYI CEZALADIRIN'
İnce, şunları yazdı: 'Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken, partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar.'


Muharrem İnceRecep Tayyip Erdoğan

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