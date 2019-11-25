Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



- Barış Pınarı Harekat bölgesinde 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.



-Terörden arındırılan bölgelere sivillerin dönüşü devam ediyor.



- Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe 1-2 operasyonlarında bugüne kadar 90 terörist etkisiz hale getirilirken 320 mağarayla 266 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit etkisiz hale getirildi.



Sinath - Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe - 3 operasyonunda bugüne kadar 73 terörist etkisiz hale getirilirken, 53 mağara ile 78 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.



- Yeni askerlik sistemi kapsamında, 10 bin 212 yedek astsubay adayları 1 Kasım itibariyle eğitim yerlerine sevk edildi.



- Soçi mutabakatı çerçevesinde düzenlenen 11. devriye Kamışlı - Derik arasında gerçekleştirilirken devriyeye, insansız hava araçları ve Türkiye ile Rusya'dan 4'er zırhlı araç katılıyor.



- Ankara'da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayi Başkanlığının devam projeleri kapsamında yapılan test uçuşları olarak koordine edilmiştir.