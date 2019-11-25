USD (Alış - Satış) : 5,74 - 5,75 EURO (Alış - Satış) : 6,32 - 6,33

Çeyrek altın ve altın fiyatları 25.11.2019

Gram altın 267,6 lira, çeyrek altın 436 lira ve Cumhuriyet altını 1.785 liradan işlem görüyor

Ekonomi / 25 Kasım 2019 Pazartesi 10:55
Çeyrek altın ve altın fiyatları 25.11.2019

Altının gram fiyatı, yüzde 0,4 düşüşle 267,6 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 268,6 liradan tamamladı.

Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 267,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 436 lira, Cumhuriyet altını da 1.785 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.458,8 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde Çin tarafından yapılan olumlu açıklamaların risk iştahını artırdığını belirtti.

Hong Kong'taki seçimlerde demokrasi savunucularının galip geldiğini vurgulayan analistler, ortaya çıkan yeni durumunun jeopolitik risklerin azalmasında rol oynayabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusla aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat endeksi verileriyle, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu söyleyen analistler, gram altında ise 265 liranın destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Dolar KuruAlmanyaÇeyrek AltınCumhuriyetMerkez Bankası

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı