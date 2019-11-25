USD (Alış - Satış) : 5,74 - 5,75 EURO (Alış - Satış) : 6,32 - 6,33

Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşım süresini yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay Ripajı'nın 2020 yılı sonunda bitirilerek işletmeye alınmasının planlandığını açıkladı.

Ekonomi / 25 Kasım 2019 Pazartesi 10:44
Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşım süresini yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay Ripajı'nın, 3 aşamadan oluştuğunu belirti.

Turhan, "Güzergah uzunluğu 14 kilometre olan ripajın, ilk aşamasının 2020 yılı sonunda bitirilerek işletmeye alınması planlanıyor. Böylece Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin, 10 dakika kısalması hedefleniyor" dedi.

Sapanca-Geyve arasındaki tünelin tüm aşamaları hizmete girdiğinde ise iki şehir arasındaki seyahat süresi 4,5 saatten 4 saate düşecek.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı