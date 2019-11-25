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Ankara'da ByLock kullanan 34 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilerek haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 34'ü yakalandı.

Güncel / 25 Kasım 2019 Pazartesi 09:39
Ankara'da ByLock kullanan 34 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 46 şüpheliden 34'ünün yakalandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 46 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 34 şüphelinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Cumhuriyet

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