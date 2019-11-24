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Öğretmenlikle ilgili çok önemli değişiklikler!

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunca hazırlanan, “Öğretmenlik Mesleği ve Eğitim Kurumu Yöneticiliğine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu

Eğitim / 24 Kasım 2019 Pazar 00:49
Öğretmenlikle ilgili çok önemli değişiklikler!

Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, hazırlanan taslağa ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Öğretmenlik Mesleği ve Eğitim Kurumu Yöneticiliğine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağında, Türkiye'de eğitim-öğretimin kalitesinin artırılabilmesi için öğretmenlerin yetiştirilmesi, mesleğe kabulü, adaylık süreçleri, mesleki gelişimleri, kariyer basamaklarında yükselmeleri, mali hakları ile görev ve sorumluluklarına ilişkin temel politika önerileri yer aldı.

Ayrıca, eğitim kurumu yöneticiliği konusunda "yöneticiliğin profesyonelleşmesi, yöneticilerin atanma biçimleri ve görev süreleri ile mali hakları"na ilişkin politika önerileri de belirtildi.

MEB Ortaöğretim Tasarımı Değerlendirme Raporu da hazır
Öte yandan, Kurul tarafından izleme görevi kapsamında, "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Tasarımı"na ilişkin değerlendirme raporu da hazırlanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

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