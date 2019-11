Muharrem İnce’den iddialar hakkında açıklama

İşte İnce'nin sözlerinden satır başları:



Bu toplantıyı neden Ankara'da değil de köyümüzde yapıyoruz. Bir kere emin ellerdesiniz. Dedemin dedesinin arazisindesiniz. Helal arazidesiniz.



5 gündür Türkiye “Saray'a gitti, gitmedi” bunu konuşuyor. Bu yalan haber çıkınca hissettim. Burada 'Bir tezgah var' dedim ve hemen sabahın köründe arkadaşlara 'Bir açıklama yapalım,burada bir tezgah var' dedim.



Sayın genel başkan bir TV programında 'Şaşırmadım' dedi. Şaşırmadıysa demek ki önceden biliyor. 'Eyvah' dedim parti bir kaosun içine girecek diye hissettim.



Çarşamba günü sayın Genel Başkan'a telefon açtım. 14 dakika sonra sayın Genel Başkan bana geri dönüş yaptı. 8 dakika 19 saniye kendisiyle konuştum.



'Bakın burada bir yalan var. Yanınıza geleyim birlikte görüntü vereyim. Bu kişi ben değilim' dedim. 'Sana haber vereceğim' dedi, haber vermedi. Doğrusu bu açıklamayı 21 Kasım günü Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte yapmaktı.



BU TEZGAHI KİM KURDU ORTAYA ÇIKARILMALIDIR



Ben görevimi yaptım. Ben partimi gözüm gibi sakınırım. Adeta yalvardım. 'Bu yalan' dedim.

Şimdi geldiğimiz noktada bir özet yapmak istiyorum. Bu haber yalan haber. Buraya Muharrem İnce gitmedi. Hiç kimse de gitmedi. Bu tezgahı kim kurdu ortaya çıkarılmalıdır.



Cumhurbaşkanlığı seçim gecesi üretilen dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. Partideki küçük bir grup üretmiştir. Bu grup dedikodu üretmeye devam etmektedir. Bu grubun Muharrem İnce'den bu kadar çekinmeleri bana gurur veriyor. Ama milyonların umutları üzerinden entrika çevirenlerden de utanç duyuyorum.

Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP'ye karşı harcasalar emin olun iktidar olacağız. Bu kumpasçılar CHP'de bir prangadır.



BİR ÇAĞRIM DA KILIÇDAROĞLU'NA



CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma buradan başlayabilir. Eğer bu tezgahı ortaya çıkarır, komployu kuranları partiden atarsan emin olun yeniden şahlanırız, arınırız, temizlenir.

Bir çağrım da sayın Kılıçdaroğlu'nadır. 'Şaşırmadım, biliyorum isim veremem' dedi. Şaşırmadıysanız bunu biliyorsunuz demektir.



'Saray komplosu' diyerek çıkamazsınız. Erdoğan'ın bu ülkeye çok kötülüğü var. Ben Saray'ı aklamıyorum.

Ama bunu neresinde Saray. Erdoğan bunun neresinde. Çıktı meydan okudu.

Saray bu memlekete çok kötülük yapmış olabilir ama bu başka bir şey. Sen Erdoğan'ın ağzına malzemeyi sen veriyorsun.

Bu dedikoduyu ben yaymadım ki…



KİM BU HAİN?



Kim bu hain? Bu bugün Muharrem İnce'ye kurulur, yarın Kemal Kılıçdaroğlu'na kurulur.

Ben Genel Başkan'a barış elini uzattım kabul etmedi.



Üzüntüm ne biliyor musunuz? 15 yaşında samanlık duvarına CHP yazmıştım. Tam 40 yıl bu partide hiçbir yere gitmeden çay servisi yaparak partinin bayraklarını asarak, cumhurbaşkanı adayı olmuş biri olarak. Sayın Genel Başkan'ın 'Biliyorum doğrudur' demek yerine “Ben emekli olduktan sonra CHP'ye geldim. Muharrem İnce 15 yaşından beri CHP'de. Muharrem İnce'ye bu yakışmaz. Bu yalandır” demesini beklerdim.



Parti sözcüsü daha ağzını açmadı. Neden susuyorsunuz arkadaşlar. Benim ciğerimi yakıyorlar neden savunmuyorsunuz?



Erdoğan ile de, Bahçeli ile de, Akşener ile de, Karamollaoğlu ile de görüşürüm. Nasıl görüşürüm? Bir kere Genel Başkan'a sorarım. İkincisi gitmeden önce tweet atarım. Basının haberi olur.



Genel Başkan ve parti sözcüsünün ''CHP'liler bunu yapmaz'' dememesi benim ciğerimi dağladı.

CHP'ye kumpas mı var? Sen malzemeyi veriyorsun.

Kaynak ne diyor? ''CHP'liden öğrendim Kılıçdaroğlu'na da doğrulattım'' diyor. Demek ki CHP Genel Merkezi'nden çıkmış bu. Bunu bulmak boynumuzun borcudur.



Haberi ilk gördüğümde “Bu CHP'li olamaz ama CHP'de bulunabilir” dedim.

CHP'de bulunanlarla CHP'li olanlar aynı olamaz. CHP'li olanlar başka bir şeydir CHP'de bulunanlar başka bir şeydir.



HESAPLAŞACAĞIZ



Muhakkak hesaplaşacağız. Hesaplaşmadan helalleşemeyiz. Helalleşmeyi de mutlaka sağlayacağız.

Teşekkür etmem gerekenler var; başta sayın Uğur Dündar. Bu olay önce kendisine geliyor. Bakıyor saçma sapan bir şey.

Candaş Tolga Işık ona da geliyor. Bu arkadaşlarımız yazmıyor.



Kullanışlı gazeteciler olabilir, koltuk düşkünü politikacılar olabilir. Biz bunlara rağmen çağdaş mutlu bir Türkiye için mücadelemize devam edeceğiz.



SİZDE VİCDAN YOK MU



82 milyonun vicdanına seslenerek bitiriyorum: Ben bunu neresindeyim?

Kendiniz aday olamadınız, mecbur kaldınız aday yaptınız. Ben partinin evladı değil miyim. Sizde vicdan yok mu?



Kötü insanlardan iyi yönetici olmaz. Bu partinin her kademesinde bulundum. Size bütün samimiyetimle söylüyorum hiçbir kişisel ikbal derdinde değilim. '80 yaşında yalan yazıyor bir gazeteci' dedim. Ben buraya çıkarken torunumu sevdim ve şunu dedim: Mücadelem sadece senin için. Kendim için neden mücadele edeceğim ben başarmışım zaten.

Şu tarlada inek otlatıyordum. Ben başardım zaten.

Derdim memleket, derdim ülkem, derdim çocuklarımız.

Bu ülkenin Atatürkçülerine, sağcılarına, solcularına sesleniyorum ben sizin bildiğiniz Muharrem İnce'yim… Düz yerli, milli, kumpas bilmeyen, olduğu gibi doğruları söyleyen Muharrem İnce olmaya devam edeceğim.



SORU & CEVAP



“İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK, İNGİLTERE'DE GÖRÜŞMELER YAPILDI O YÜZDEN BU HABER YAPILDI” İDDİASI



Bu bir komplo teorisidir. Buna inanmam ben. Hiç öyle bir bağlantı kurmadım. Bu “Muharrem İnce saraya gitti” iddiası gibi palavra bir haber.



MÜCADELENİZE PARTİ İÇİNDE Mİ DEVAM EDECEKSİNİZ?



Bana bir daha 'Mücadelenize parti içinde mi devam edeceksiniz' sorusunu sormayın. Benim için CHP bir yaşam biçimi.

Ben CHP'ye Atatürk'ün emaneti gözüyle bakıyorum. Haberi duyunca sayın Genel Başkan'a 'Bu büyüyecek gelin bunu önleyelim' dedim. Beni dinlemedi.



KILIÇDAROĞLU DOĞRUDAN BU KUMPASIN İÇİNDE Mİ?



Ben böyle bir şey dersem partim yara alır. Ben bunu söylemem. Tekrar söylüyorum: Genel Başkan ile oturup bu kumpası çözmemiz lazım.

'Biliyorum, şaşırmadım doğrudur' dedi.

O zaman kandırılmış. Erdoğan nasıl kandırıldıysa bizim Genel Başkan da öyle kandırılmış.

Sormak lazım ne biliyorsunuz o zaman?

Meydan okuyorum her kimse? Ne istiyorsanız onu yaparım. Yok öyle bir şey.

Birisi kuyuya bir taş atıyor sonra uğraş dur.



PARTİ İÇİNDEKİ ÇETE DERKEN KİMİ KAST EDİYORSUNUZ?



Onlar kendilerini bilirler. Çok iyi bilirler. Mesela aynı teknede yazın tatil yapmışlardır.



CHP'DE BULUNANLAR DERKEN NE DEMEK İSTEDİNİZ?



Başka partiden gelir ama CHP'nin ilkelerini benimser ona hiç itirazım yok. Ama sırf çıkar için gelenler var. CHP'li olmak bir ruhtur o ruha sahip olmayanları kast ettim.



GENEL BAŞKAN İLE İKİLİ İLİŞKİLERİNİZ NASIL?



İkili ilişkilerimizde hiçbir sorun yok ama biz ikili ilişkileri konuşmuyoruz. Türkiye'yi yönetmeyi konuşuyoruz. Türkiye'yi yönetmede sıkıntı var.



CHP, PKK VE FETÖ'NÜN ETKİSİNE GİRDİ İDDİASI



Bu da abartılı bir iddia. Ben buna inanmıyorum. Etkilenmemek mümkün mü? Bileşik kaplar kanunu… Büyük parti kirlenirse küçük partiler de eşit derecede kirlenir.

CHP'yi PKK, FETÖ ele geçirdi yakışık laflar değildir.



İSTİFAYA DAVET EDİYOR MUSUNUZ?



Bunu çözmeden CHP yola devam edemez. Bu çözülecek. At çamuru olmaz. Bu çözülecek önce. İstifaya davet etmiyorum. Sayın Genel Başkanı bu sorunu çözmeye davet ediyorum. Bu komplo çözülmeden Türkiye'de CHP'nin temiz siyaset lafı yarım kalır.



GENEL BAŞKANLIĞI ADAY OLACAK MISINIZ?



Dereyi görmeden paça sıvanmaz. Şu anda kurultay delegesi var. Delegeler henüz seçilmedi. Hiçbir şey netleşmeden böyle bir soruya cevap verilmez.

Kurultaya yönelik mi bu? Bunu bilemem. Bunu en iyi komployu yapanlar bilir.