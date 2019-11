Kurmaylara ‘İnce’ye yanıt yok’ talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir CHP’li ile bir araya geldiği ve görüşmede bu kişinin genel başkanlığının konuşulduğu iddiaları CHP içinde yeni bir tartışma başlattı.



İddiayı gündeme getiren gazeteci Rahmi Turan’ın kaynağının kendisine “Erdoğan’la görüşen CHP’linin Muharrem İnce olduğunu” söylediğini ileri sürmesi tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı. Bunun üzerine İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddiaların kendisiyle ilgili olmadığını belirterek, CHP yönetimini hedef aldı. İnce, “Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun genel merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım” ifadelerini kullandı.



Kulisler hareketlendi



İnce’nin açıklamaları üzerine CHP kulisleri yeniden hareketlendi. CHP’nin İzmir’deki belediye başkanları kampının yapıldığı otelde hemen herkes bu konuyla ilgili yeni bilgiler edinmeye çalıştı. İnce’nin Erdoğan ile görüşüp görüşmediği, görüşme olduysa bunun kim tarafından servis edildiği, CHP’nin tavrının ne olacağı gibi sorulara yanıt arandı.



MYK toplandı



Kılıçdaroğlu da dün İzmir’de bulunan MYK üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirerek, son durumu değerlendirdi. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, toplantıda, konuyla ilgili FOX TV’de kullandığı ifadelere açıklık getirdi. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan ile görüşen kişiyi biliyorum” şeklinde kamuoyuna yansıyan açıklamalarının yanlış anlaşıldığını kendisinin böyle bir ifade kullanmadığını, sadece söz konusu iddianın sorulması üzerine “doğrudur” dediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun, “CHP’yi karıştırmak istiyorlar. Bu girişimlere fırsat vermemeliyiz. Biz zaten böyle operasyonlar olduğunu biliyoruz” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, İnce’nin açıklamalarına yanıt verilmemesi konusunda kurmaylarına talimat verdiği kaydedildi.



‘Kumpasa izin vermeyeceğiz’



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “bir CHP’linin Beştepe’ye gittiği” tartışmaları üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İzmir’den seslendi. Kılıçdaroğlu, “Seninle her ortamda tartışmaya hazırım. İstediğin televizyona gelmeye hazırım. Gelmeyen namerttir, yalnız başıma geleceğim. Bize kumpas kurmaya çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz” dedi.



İzmir’in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Elektrik Üretim Tesisi’nin açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, şu mesajları verdi:



‘Tartışmaya hazırım’



“Bunlar vatandaşın derdini bilmiyorlar ama bizimle uğraşmak için özel çaba harcıyorlar. Nasıl olur da CHP, belediyelerde önemli başarı sağladı. Bunları düşünüyorlar. Nasıl bir kumpas kurabiliriz, CHP’yi nasıl geriletebiliriz ve bir dahaki seçimlerde nasıl başarılı olabiliriz? Bunun için CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var. Defalarca söyledim: Önümüzde süreçler var, mahallelere sandıkları koyduk. Ama bu sürecin olumsuz olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Sandalyeyi atacak adam bulacaklar, yumruk atacak adam bulacaklar. Bu konularda dikkatli olun.



Türkiye’nin gündemini çekmek ve bütün dikkatleri başka yönlere çekmek gibi bir niyetleri var. Erdoğan İzmir’e geldi, bir sürü laflar etti. Şu cümle önemli; ‘Ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını koyabiliyor musun’ diyor. İzmir’den, düşmanın denize döküldüğü kentten sesleniyorum. Sen ister cumhurbaşkanlığını koy, ister koyma, seninle her yerde, her ortamda tartışmaya hazırım.



Bizde yürek var, alınteri var. Bizde namuslu, dürüst insan olmak var. Bu niteliklere sahip olmayanlar bize kumpas kurmaya çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Buradan Erdoğan’a bir daha çağrı yapıyorum. Ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım. Gelmeyen namerttir.”



‘Amaç karışıklık çıkarmak’



MYK toplantısının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, İnce’nin açıklamalarına değinmeyen ve bu konudaki soruları yanıtlamayan Öztrak, şunları söyledi:



“Türkiye, birkaç gündür, Rahmi Turan’ın kaleme aldığı yazılar nedeniyle CHP’yi tartışıyor. Bunun, kimin değirmenine su taşıdığı bellidir. AK Parti Genel Başkanı, daha Barış Pınarı Harekatı’nın başında yaptığı açıklamayla kendi partisi dışındaki partileri dizayn etme niyetini açıklamış, önceliğinin ‘Millet İttifakı’nın dağıtılması’ olduğunu itiraf etmiştir. Genel Başkanımız da katıldığı bir programda sarayın CHP içerisinde karışıklık çıkarmak istediğini, bunun için özel hazırlıklar yapıldığını kamuoyuna açıklamıştır. Bugün geldiğimiz nokta Genel Başkanımızın tespitlerinin haklılığını ortaya koymaktadır. Rahmi Turan, bu bilgiyi, ‘saraya yakın bir kaynak’tan aldığını söylemiştir. Aynı bilginin başkalarına da servis edildiği daha sonra anlaşılmıştır. Saray menşeli bu operasyonun amacı gayet açıktır. İktidara yürüyen, vatandaşın dertlerine derman aradığı adres olarak gördüğü CHP’de karışıklık çıkarmak, CHP’ye kumpas kurmaktır. CHP’ye karşı düzenlenen bu kumpasın düğümünün çözülmesi için yapılacak şey bellidir. Yazıyı yazan gazeteci, ‘saraya yakın’ kaynağını açıklamıştır. Şimdi bu isim de bu bilgiyi hangi saraylıdan aldığını derhal açıklamalıdır. Saray memurlarının operasyonuyla CHP’yi dizayn etmek kimsenin haddi değildir. CHP’yi dizayn edecek tek güç vardır: o da üyelerimizin seçtiği kurultay delegelerimiz ve milletimizdir. Biz CHP’lilere düşen birlik ve beraberliğimizi koruyarak iktidara emin adımlarla yürümektir.”



‘Ortak açıklama yapalım’ önerisi



Edinilen bilgilere göre Muharrem İnce, söz konusu iddiaların yer aldığı köşe yazısının yayımlandığı günden bir gün sonra Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı. İnce’nin Kılıçdaroğlu’na, “Konuyla ilgili birlikte basın toplantısı düzenleyelim. Gerekirse ben sizin yanınıza geleyim görüşelim” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun ise, İnce’nin talebine net bir yanıt vermeden, “Sizinle daha sonra görüşeceğiz” diyerek görüşmeyi sonlandırdığı aktarıldı. İnce dün yaptığı açıklamada bugün Yalova’da bir basın toplantısı yapacağını duyurdu.



‘CHP’li kaynağım konuşsun’



Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, 20 Kasım’da kaleme aldığı yazısında, Beştepe’ye giden bir CHP’linin, CHP Genel Başkanlığı’na aday olma konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü iddia etmişti. CHP’de ve kamuoyunda başlayan tartışmalar üzerine Turan dün kaynağının gazeteci yazar Talat Atilla olduğunu açıkladı.



Atilla da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim. Hatta, bununla yetinmedim. Haberi CHP lideri Kılıçdaroğlu’na bir şekilde ‘Bu haber doğru mu?’ diye doğrulattım. Kılıçdaroğlu’na bir şekilde haberin doğruluğunu onaylatınca içimde şüphe kalmadı. Ne Muharrem İnce’ye, ne CHP’ye, ne iktidar partisine karşı değil, sadece habercilik arzusuyla davrandım. Gelelim haber kaynaklığı meselesine. Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP’li. Kılıçdaroğlu haberi doğruladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın net açıklamaları üzerine haberi yeniden kaynağıma sorgulattım. ‘Yine altını çizerek yüzde yüz doğru’ dedi. Şimdi, Kemal Bey’in ve doğrulattığım CHP’li kaynağın konuşmasını bekliyorum.”



‘Yalandan medet umuyorlar’



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir CHP’li ile bir araya geldiği iddialarına AK Parti’li isimlerin tepkileri ise şöyle:



- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Kemal Kılıçdaroğlu her zamanki gibi kendisi açısından yalan da olsa elverişli haber peşinde olduğunu gösterdi ve ‘Böyle bir görüşme var, ismi biliyorum’ dedi. Cumhurbaşkanımızın ‘Böyle bir görüşme olmadı, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun?’ demesinin ardından, yalan cephesi tamamen çöktü. Yalandan medet uman bir siyaset anlayışı. Yalan üzerinden parti içi rekabeti yönetmeye çalışan bir siyaset anlayışı.”



- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Mesnetsiz, hiçbir dayanağı olmayan, dedikodu üzerinden bir siyasi gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Bu maalesef öyle görünüyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi iç çekişmelerinin bir aracı olarak Cumhurbaşkanımızın ismini kullanmaya çalışmak isteğidir. Öyle anlaşılıyor. Kendi iç çekişmeleri bizi ilgilendirmez.”



- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: “CHP’de kim kime operasyon çekiyor bilmiyoruz da ilgilenmiyoruz da. AK davamızın lideri Cumhurbaşkanımız bu iftiralarla kirlenmeyecek kadar yüksektedir. Eğer onuru varsa bu iftiraya sahip çıkan Kılıçdaroğlu istifa eder.” ANKARA Milliyet



‘Bu plakalar mevcut değildir’



İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs, ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 06 SFG 4543 plakalı araçla giriş, 06 GHJ 1290 plakalı araçla da çıkış gerçekleştirildiği’ni iddia etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir.”