İstanbul'da Pazartesi gününe dikkat

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Burdur, Isparta, Konya'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Pazartesi ise Çanakkale ve Trakya'da sağanak yağış bekleniyor.



İzmir Hava Durumu: Pazartesi günü etkili olacak sağanak yağış beraberinde sel ve fırtınayı da getirebilir.



İSTANBUL HAVA DURUMU



Bugün İstanbul yer yer hafif sağanak yağışla karşı karşıya kalacak. Hava sıcaklığının ise 17 derece civarında seyretmesi bekleniyor.



İSTANBUL'DA PAZARTESİ VE SALI YAĞIŞ VAR



Hafta boyunca hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken İstanbul'da Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayacak yağışın gece saatlerinde etkisinin artması bekleniyor.



Salı günü ise İstanbul'da gündüz 17 derece civarında seyredecek hava sıcaklığı gece saatlerinden itibaren 11 dreceye kadar düşecek. Düşen sıcaklıkla birlikte sağanak yağış bekleniyor.

