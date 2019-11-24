CHP'li İnce'den şok itiraflar

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.



İnce, 2020'deki CHP Kurultay'ında Genel Başkan Adayı olacak mısınız? sorusuna ise 'İddiamdan vazgeçmiş değilim' yanıtını verdi. Daha sonra geçmiş adaylığı dönemiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulunan İnce, 'Listeler açıklanınca baktım, benim yanımda duran arkadaşların hepsini harcadılar. Zonguldak mitinginde 'hastayım' dedim. Doğru değildi, ne hastası. Çekilmeyi düşündüm. İlk kez size açıklıyorum. Bartın milletvekilini listeye koymamışlardı. Beni destekleyen bütün milletvekillerini liste dışı bıraktılar. 'Çekileyim, buyurun kendiniz aday olun' dedim. Sonra Cumhurbaşkanı adayı oldu şımarıklık yapıyor, derler' dedim. Ama çekilse miydim o zaman? Şimdi tekrar geri dönsem, çekilirdim' ifadelerini kullandı.

