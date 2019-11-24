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CHP'li İnce'den şok itiraflar

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan ince adaylığı dönemiyle ilgili şok itiraflarda bulundu

Siyaset / 24 Kasım 2019 Pazar 22:31
CHP'li İnce'den şok itiraflar
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CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. 

İnce, 2020'deki CHP Kurultay'ında Genel Başkan Adayı olacak mısınız? sorusuna ise 'İddiamdan vazgeçmiş değilim' yanıtını verdi. Daha sonra geçmiş adaylığı dönemiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulunan  İnce, 'Listeler açıklanınca baktım, benim yanımda duran arkadaşların hepsini harcadılar. Zonguldak mitinginde 'hastayım' dedim. Doğru değildi, ne hastası. Çekilmeyi düşündüm. İlk kez size açıklıyorum. Bartın milletvekilini listeye koymamışlardı. Beni destekleyen bütün milletvekillerini liste dışı bıraktılar. 'Çekileyim, buyurun kendiniz aday olun' dedim. Sonra Cumhurbaşkanı adayı oldu şımarıklık yapıyor, derler' dedim. Ama çekilse miydim o zaman? Şimdi tekrar geri dönsem, çekilirdim' ifadelerini kullandı.

CumhurbaşkanıMilletvekiliMuharrem İnceDidem ArslanGenel Başkan Adayı

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