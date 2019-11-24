AK Parti'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li bir siyasetçinin Beştepe'ye gittiği iddialarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.



Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Külliye’de bir CHP’liyle görüştüğünü iddia eden yalan habere imza atan gazeteciler bu yalanın arkasından çekildi. Haberin kaynağı olarak CHP Genel Merkezi’ni adres gösterdiler" dedi.



Çelik mesajında şu görüşleri dile getirdi: "Bu yalan haberin hedefi olan CHP’li siyasetçi, bu yalan haber vasıtasıyla üretilen kumpasın CHP Genel Merkezi tarafından üretildiğini söylüyor. Açıkça, tüm taraflar CHP Genel Merkezi’nin ürettiği bu kumpas siyaseti yüzünde hesap vermesi gerektiğini söylüyorlar."