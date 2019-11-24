Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 16.33’te, 11.25 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Depremin, Kozan’ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.



KAYMAKAM ŞAFAK GÜRÇAM: SIKINTILI BİR DURUM YOK



Adana'nın Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, saat 16.33'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine yansıyan herhangi bir olumsuz ve sıkıntılı bir durum olmadığını belirtti.



Gürçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından jandarma ve ilgililerle görüştüğünü belirtti.



Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Gürçam, "Şu ana kadar bize yansıyan herhangi bir olumsuz ve sıkıntılı bir durum yok. Ekiplerle irtibatımız devam ediyor. Geçmiş olsun." dedi.