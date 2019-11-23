Üniversite kampüsünde şüpheli paket paniği

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi Kampüsü girişindeki duvarın üzerine bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Paketi gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen resmi ekipler trafiği ulaşıma kapatarak çevre güvenliği aldı ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı incelemesini yaptıktan sonra fünyeyle paketi patlatarak imha etti.



Patlatılan şüpheli paketin içinden kağıt parçaları çıktı. Olay sonrası trafik ulaşıma açıldı. Kaynak : İHA

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