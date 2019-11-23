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Türk ve Rus askeri onuncu ortak kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile Fırat’ın doğusunda icra edilen onuncu kara devriyesi tamamlandığını açıkladı.

Dünya / 23 Kasım 2019 Cumartesi 13:24
Türk ve Rus askeri onuncu ortak kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki onuncu kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen onuncu kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 51 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı' denildi.
Kaynak : İHA

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