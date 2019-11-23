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Tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

Kastamonu’da bir çift arasında çıkan tartışma sonrasında kadın, kocasının cinsel organını kesti.

3. Sayfa / 23 Kasım 2019 Cumartesi 16:25
Tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun bir ilçesinde yaşanan olayda bir çift arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında şüpheli kadın T.E, tartıştığı kocası H.E’nin cinsel organını kesti. Olayın ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan H.E’nin cinsel organı tamir edildikten sonra ileri tetkik ve tedavi için Ankara’ya sevk edildi.

Olayın ardından emniyet güçlerince şüpheli kadın T.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli kadın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

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