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Rahmi Turan: 'Beştepe'ye giden CHP'li Muharem İnce'

Sözcü Yazarı Rahmi Turan köşe yazısında Beştepe'ye gittiğini iddia ettiği CHP'linin Muharrem İnce olduğunu söyledi

Siyaset / 23 Kasım 2019 Cumartesi 00:31
Rahmi Turan: 'Beştepe'ye giden CHP'li Muharem İnce'
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Sözcü Yazarı Rahmi Turan köşe yazısında Beştepe'ye gittiğini iddia ettiği CHP'linin Muharrem İnce olduğunu söyledi.

Turan Köşe yazısı yazdığı gazeteye yaptığı açıklamada: 'Uzun bir süredir tedavim nedeniyle Londra'dayım. Yani ortadan kaybolduğum falan yok. Son 2 gündür tedavimin yoğunluğu nedeniyle Türkiye'de olan bitenle çok ilgilenemedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de şimdi sizden öğrendim… O zaman Saray'a yakın kaynağımın bana söylediği ismi sizin aracılığınızla açıklamak istiyorum.Kaynağımın bana söylediğine göre, Saray'da Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Saray'a girdiğini, kaçta çıktığını dakika dakika söyledi' ifadelerini kullandı.

İNCE'DEN SERT YALANLAMA
Muharrem İnce ise iddialar karşısında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Daha ilk günden Rahmi Turan'ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim.Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım.İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız.Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir.Şundan herkes emin olsun ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır.Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Madem ismimi ortaya attınız elinizdeki belgeleri de tüm Türkiye ile paylaşmanızı bekliyorum. Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır.CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir' ifadelerini kullandı.



CumhurbaşkanıMuharrem İnceRahmi TuranLondraTürkiye

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