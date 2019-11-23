Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağını açıkladı. Turan, kaynağının Talat Atilla olduğunu söyledi.



İddianın sahibi Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden ismin Muharrem İnce olduğunu öne sürmüştü.



İnce ise bu iddialara sert tepki göstererek, 'Görüşme gerçekleştirdiysem Taksim'de kendimi yakarım' ifadesini kullanmıştı.



Turan, CHP'li bir ismin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiası ile ilgili bir yazı yazmıştı.







TALAT ATİLLA KİMDİR?



51 yaşındaki Talat Atilla Ankara'da doğdu. Gazeteciliğe ilk adımını 1988 yılında atan Atilla, dönemin önde gelen gazetelerinden birisi olan Anavatan Gazetesi'nde yazmaya başladı.



Aynı dönemde İlk Haber gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Ulus gazetesinde istihbarat şefliği görevinde bulunan Atilla, Günaydın Gazetesi, Son Havadis Gazetesi gazetelerinde çalıştı.



Son olarak Milliyet Gazetesi'nde de yazarlık yapan Atilla, halen Turktime internet sitesinin Medya Grup Başkanlığı görevini yürütüyor.



Rahmi Turan: 'Beştepe'ye giden CHP'li Muharem İnce' Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu