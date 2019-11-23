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MSB: Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de bir olmak üzere, eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güncel / 23 Kasım 2019 Cumartesi 10:56
MSB: Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekatı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde bir olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK’lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada operasyonların hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Irak

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