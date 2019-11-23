MSB: Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekatı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde bir olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK’lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Açıklamada operasyonların hız kesmeden devam ettiği bildirildi.