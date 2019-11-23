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'Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu' 2 bin 250 personelin katılımıyla başlatıldı

Operasyonda bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barındığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Güncel / 23 Kasım 2019 Cumartesi 11:32
'Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu' 2 bin 250 personelin katılımıyla başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2 bin 250 personelle 'Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu'nu başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan 'Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu' ile bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barındığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Operasyonda, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ile polis özel harekat timlerinden oluşan 2 bin 250 personel görev alıyor.

Öte yandan, Bakanlık tarafından operasyona ilişkin jandarma ve polisin helikopterle bölgeye intikali ve arama tarama faaliyetine ilişkin görüntüler paylaşıldı. Kaynak : AA

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