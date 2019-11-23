İsmail Küçükkaya'dan çarpıcı açıklama

Gazeteci Rahmi Turan'ın köşe yazısında CHP eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Beştepe'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü iddia etmişti. Söz konusu iddia gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse Muharrem İnce tarafından sert sözlerle yalanlanmıştı.



Erdoğan, 'Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin ettin, etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git.' ifadelerini kullanmıştı. İnce ise 'Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum' demişti.



PARTİ İÇİ REKABET Mİ?



Konuyla ilgili açıklamlarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise 'Birileri CHP'de parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış. CHP Yönetimi yalandan medet umuyor' sözlerini sarfetmişti.



Konuyla ilgili bir açıklamada söz konusu iddianın ortaya atıldığı gün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuk alan gazeteci İsmail Küçükkaya'dan geldi. CNN Türk canlı yayınına telefonla katılan İsmail Küçükkaya'nın, 'Kılıçdaroğlu'nun yayına geleceği bir hafta önceden belliydi' ifadelerini kullanması dikkat çekti.