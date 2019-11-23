Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 18



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20



Adana: Parçalı ve az bulutlu 24



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 17



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19



Samsun: Parçalı bulutlu 16



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17



Erzurum: Az bulutlu ve açık 6



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16 Kaynak : İHA

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