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12 yılda tam 286 kadınla evlendi

Bangladeş’te Zakir Hossain Bapari adlı bir şahıs, yıllardır ülkenin birçok yerinde kadınları dolandırıp 286 kez dini nikahla evlendi.

Dünya / 23 Kasım 2019 Cumartesi 15:04
12 yılda tam 286 kadınla evlendi

Başkent Dakka’da yakalanan 38 yaşındaki dolandırıcı Zakir Hossain Bapari, yaklaşık 12 yıldır Bangladeş’in birçok yerinde kadınları kendine aşık edip dini nikahla evleniyordu. Olay, geçtiğimiz günlerde Dakka’da bir kadının tecavüze uğradığı ve dolandırıldığı iddiasıyla açtığı dava sonucu ortaya çıktı. Polis harekete geçerek dolandırıcıyı yakalamayı başardı. Yapılan soruşturmada Zakir Hossain Bapari’nin 286 ayrı kadınla evlendiği açıklandı.

Polis, dolandırıcının Londra’daki bir üniversiteden mezun olup öğretmenlik yaptığını söyleyerek kadınları dolandırdığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Moshıur Rahman/İHA) Kaynak : İHA

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