USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,30 - 6,32

Twitter'da yanıt gizleme dönemi

Twitter’da kullanıcılar artık yanıtları gizleyebilecek. ABD, Kanada ve Japonya'da geçtiğimiz dönemde test edilmeye başlanan yanıt gizleme özelliği, tüm dünyada kullanıma sunuldu.

Teknoloji / 22 Kasım 2019 Cuma 11:15
Twitter'da yanıt gizleme dönemi

Mikro blog sitesi Twitter bir süredir test ettiği 'yanıt gizleme' özelliğini dünya genelinde kullanıcılarının beğenisine sundu.

Techcrunch'ta yer alan habere göre, söz konusu özellik sayesinde atılan tweet'lere verilen yanıtlar, kullanıcının isteği doğrultusunda anında gizlenebilecek.

Yanıtları gizlemek isteyen kullanıcıların tweet'lere verilen cevapların sağ tarafında bulunan gri simgeyi kullanarak ‘yanıtı gizle’yi seçmeleri gerekiyor.

Twitter'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başarılı bir test sürecinin ardından konuşmaları yönetmenin, dikkat dağıtıcı ve konu dışı yanıtları gizlemenin yararlı bir yolu olduğunu fark ettik” denildi.

Twitter’ın yeni özelliği bir süredir ABD, Kanada ve Japonya’da test ediliyordu.

TwitterKanada

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı