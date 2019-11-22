Şehit ve gazi aileleri Mecliste

Cumhurbaşkanının da desteklediği Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği Başkanı Bilal ulusan bir ilki gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanının desteklerini esirgemediği, Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olan Çanakkale vekili Jülide İskenderoğlu evsahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşti. Rehber eşliğinde TBMM gezildi.



Gazi Meclisi rehber eşliğinde ve toplumsal diriliş hareketi başkanı Bilal ulusan eşliğinde gezen 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminin izlerini de gördüler meclis genel kurul salonunun da ziyaretinden sonra AK Parti grup salonunu Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği organizasyonuna açan meclis şehit ve gazi aileleri ile yap birlikte yapılan toplantıya milletvekilleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı. Organizasyona ev sahipliği yapan Sayın Jülide iskenderoğlu açılış konuşmasında şöyle dedi '...Çanakkale şehitler diyarıdır, benim Çanakkale vekili olarak En onur duyduğum işlerdendir şehit aileleriyle yaptığımız çalışmalar henüz daha vekil olmadığım dönemde Bilal başkanım derneği kurarken ben her şey önce derneğin kuruluşunda içinde olmak istedim bu memlekete kanını canını vermiş en sevdiğini feda etmiş sizlerin elini tutabilmek bir anne olarak benim görevim diye düşünüyorum' dedi .



Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği Başkanı Bilal Ulusan şöyle dedi:



'Demokrasimizin milli irademizin gelecek nesillere daha güçlü ve özgür bir ülke bıraka bilmenin güvencesi olduğu inancıyla kıymetli gazilerimize ve ebediyen kalbimizde olacak şehitlerimize şükranlarımızı sunarız; Gazi Gazi mecliste ak Parti grup salonu'nda yaptığımız bu toplantıda şehit aileleri ve yakınlarıyla bir arada olmaktan onur duyuyoruz onlar emanetlerimizdir.'



Toplumsal Diriliş harekete Derneği şehit yakınları ve gazilere plaketlerini takdim etmeleri için saygıdeğer milletvekillerini davet etti. Konuk vekiller Den Ordu milletvekili Ergün Taşçı

Bolu milletvekili Fehmi Küpçü Ankara milletvekili Nevzat Ceylan Türkiye Büyük Millet Melisi'nde gerçekleşen bir ilk olarak AK Parti Grup salonunda şehit-gazi yakınlarına plaketlerini takdim ettiler.



Toplumsal birlik hareketi derneği yönetim kurulu Üyesi Sayın jülide İskenderoğlunun Evsahipliği yaptığı toplantıya hukuk ve demokrasi kurumu derneği emniyet teşkilatı vazife malülü ve Şehit aileleri yardımlaşma ve dayanışma derneği Türkiye emekli Astsubaylar derneği, Hacettepe Üniversitesi gençlik ve Spor kulübü derneği başkanları da iştirak ettiler.



Şehit yakınlarına ve gazilere plaketlerini takdiminden sonra İzmir'den gelen aynı zamanda imam olan şehit babası İbrahim taşdemir şehit ailelerinini temsilen yaptığı konuşamada 'Devletimizin milletimizin ümmetimizin yükü şehitlerimizin omzunda onların izleyen izinden giden kardeşlerin omzunda Ülke iz emin ellerde, ümmetinizde emin ellerde ' dedi daha sonra şehitlerimiz için edilen duadan sonra hatıra fotoğrafları çekilerek meclis bahçesinde istişareler görüşmelerin devam ettiği salonda duygulu anlarda yaşandı.



Hem dedesini hem babasını Çanakkale de şehit veren annemizin oğlunuda Güney doğuda şehit verdiğinden bahseden annemizle, Çanakale vekili Jülide iskenderoğlu'nun' onlar birim emanetimiz' sözleri üzerine duygulu anlar yaşandı.