Savcı Kiraz'ın şehit edilmesinde verilen cezalar hukuka uygun bulundu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada, ilk derece mahkemesince sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.



3. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyasına yönelik istinaf başvurularını karara bağladı.



Ceza dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin hükmünde herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı belirtildi.



İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ve sanıkların eylemlerinin doğru olarak nitelendirildiğini belirten ceza dairesi, bu nedenle sanıklar ve avukatlarınca yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.



Daire, davada tutuklu bulunan 4 sanığın tahliye taleplerini de reddetti.



Ceza dairesi, oy birliği ile verdiği kararını Yargıtay yolu açık olmaz üzere aldı.



Yerel mahkemenin kararı



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davanın kararını 11 Temmuz'da açıklamıştı.



Mahkeme heyeti davanın tutuklu sanıkları Mustafa Koçak ve Murat Canım'ı, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.



Heyet bu sanıkları ayrıca, savcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl, "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 3 yıl ve 2 bin 700 lira da adli para cezası olmak üzere toplam 42'şer yıl hapis cezasına mahkum etmişti.



Firari 9 sanığın dosyası ayrılmıştı



Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan tutuklu sanıklardan Cengiz Özel'e 11 yıl 3 ay ve Mithat Öztürk'e de 10 yıl hapis cezası verirken, bu sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.



Tutuksuz sanık Deniz Özel'i, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, sanık hakkında daha önce verilen "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol uygulamasını kaldırırken, yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasının devamına yönelik hüküm kurmuştu.



Heyet, haklarında daha kırmızı bültenle yakalanma emri çıkarılan firari sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı'nın dosyalarının ayrılmasına ve yakalama infazlarının beklenilmesine yönelik karar da almıştı.



Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015'te, Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alındıktan sonra şehit edilmişti.



Kaynak : AA

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