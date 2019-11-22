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Karabük'teki balık ölümlerinde şüpheli Bolu!

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Eskipazar ilçesinde yaklaşık bir aydır zaman zaman balık ölümlerinin yaşandığını, ölümlere ilişkin inceleme yapıldığını söyledi.

Yaşam / 22 Kasım 2019 Cuma 15:50
Karabük'teki balık ölümlerinde şüpheli Bolu!

Ayvalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeden geçen Gerede Çayı'nda, bir aydır zaman zaman balık ölümlerine rastlandığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile iş birliği halinde bir çalışma başlatıldığını belirten Ayvalık, şöyle konuştu:

'Çayın bazı bölgelerindeki setlerde ölü balıklara bölge halkı tarafından rastlanmış. Bize bildirildi. Ölü balıklardan numune alındı. Numuneler ilgili kurumlara gönderildi. Çayda bir kirlenme var gibi ancak alınan numuneler sonunda bu netleşecek. Şu anda 'balık ölümlerinin nedeni şudur' diyemiyoruz. İlçemiz sınırları içinde suyu kirletecek bir konu yok görünüyor. Kirli suyun Bolu ilinden gelme ihtimaline karşı o ildeki ilgili kurumlarla da irtibata geçtik. Onlar da bir çalışma yapıyor. Numune sonuçları gelince ölüm nedenleri belirlenecek.'

Kaynak : AA

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