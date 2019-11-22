Etiyopya Mekelle Üniversitesi'nde TABİP tanıtıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel iş Birliği Projesi (TABİP ) kapsamında,“TABİP ve Mekelle Üniversitesi Arasında Akademik ve Bilimsel İş Birliği Ağının Oluşturulması ve Deneyimlerin Paylaşımı” etkinliği Etiyopya'da Mekelle Üniversitesi'nde yapıldı.



Etkinlik; Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi'nin (TABİP) PoCFP programından yararlanan ve Mekelle Üniversitesinde çalışan Dr. Muluaem Gebreslassie ile birlikte Mekelle Üniversitesi'nin Üniversite Endüstri Bağlantı Danışmanı olan Dr. Macit KOÇ, Mekelle Üniversitesi'nden Girmanesh Gidey ve Mekelle Üniversitesi'nde öğrenci olan Tensae Alemayehu iş birliğinde düzenlendi. Girmanesh Gidey ve Tensae Alemayehu aynı zamanda TABİP Yaz Bilim Akademisi fırsatından da yararlanmışlardı.



Etkinliğin asıl amacı TABİP'i tanıtmak ve Mekelle Üniversitesi personeline ve diğer insanlara TABİP Yaz Bilim Akademisi'nin (TSA) deneyimlerini aktarmaktı. Etkinliğin; TABİP hakkında bir sunum, TABİP Yaz Bilim Akademisi deneyimlerinin aktarılması ve Mekelle Üniversitesi basını, sosyal medya ve radyosu aracılığıyla TABİP'i tanıtmayı içeren üç bileşeni bulunmaktadır.



TABİP ve Hedefleri Hakkında Sunum:



Dr. Mulualem, TABİP'in neden kurulduğu, ana hedefleri ve herkesin nasıl TABİP'e katılabileceğine dair genel bilgiler veren bir sunum yaptı. Etkinlik katılımcılara, TABİP'ten nasıl faydalanabileceklerini ve ona nasıl katkıda bulunabileceklerini anlatmak için bir fırsat sağladı ve katılımcılar; TABİP ailesine nasıl katılacakları, TABİP Portal'a nasıl dahil olacakları hakkında bilgilendirildiler.



TABİP Yaz Bilim Akademisine (TSA) katılma fırsatını yakalayan Mekelle Üniversitesi'nin öğrenci (Grmanesh ve Tensae), Türkiye'de kaldıkları süre içerisinde yaşadıkları deneyimlerini aktardılar.



Sunumların ardından Macit Koç, Yunus Emre Enstitüsü' nün yanı sıra TABİP' in dünyadaki ve özellikle Sahraaltı ülkelerde yaptıkları faaliyetler hakkındaki soruları yanıtladı.

Seyirciyle yapılan müzakereler oldukça verimli geçti ve TABİP' in, ülkeler arası ilişkileri teşvik etmek ve geliştirmek için bu yöndeki faaliyetlere katılmaya devam edeceği belirtildi.



Mekelle Üniversitesi Radyosunda bulunan gazeteciler, organizasyon komitesinin tüm üyeleriyle röportaj yaptı ve üyeler TABİP'i ve Yunus Emre Enstitüsü hakkındaki düşüncelerini aktardılar.























