USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,30 - 6,31

Erdoğan İzmir'de müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayii Bölgesi kuracağımızın müjdesini vermek istiyorum. Konuyla ilgili olarak bunu bu akşam burada konuştuk, Bakan'ımız da bu işin bir numaralı sorumlusudur. Bu yakın takibi sürdüreceğiz ve süratle bu organize sanayii bölgesini kuracağız." ifadelerini kullandı.

Siyaset / 22 Kasım 2019 Cuma 18:10
Erdoğan İzmir'de müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Gıda Tarım Bakanımız bir İzmirli olarak o da size her türlü desteği vermeye devam edecek.

Tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayii Bölgesi kuracağımızın müjdesini vermek istiyorum. Konuyla ilgili olarak bunu bu akşam burada konuştuk, Bakan'ımız da bu işin bir numaralı sorumlusudur. Bu yakın takibi sürdüreceğiz ve süratle bu organize sanayii bölgesini kuracağız.

Bu bölgede süs bitkileri sektörüne ara eleman yetiştirmek için eğitim merkezi ile araştırma geliştirme merkezi kuracağız. Süs bitkileri konusunda fuar yapacak bir merkezi de kuracağız.

Hollanda süs bitkileri ile yeri yerinden oynatıyor. Onlar yapıyor da biz niye yapmayalım. İşte bu adımı İzmir Bayındır'da atıyoruz.

Ergenli Barajı ile ilgili adımı atmak istiyoruz.

Hiçbir gücün önünde eğilmedik, bundan sonra da eğilmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı