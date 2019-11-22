Doğu Anadolu donuyor!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüldüğü bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgârın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan ve Ardahan'da eksi 4, Erzurum ve Iğdır'da eksi 5, Ağrı'da eksi 10, Kars'ta eksi 13 derece ölçüldü.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 11, Iğdır'da 9, Erzurum ve Kars'ta 7, Ağrı'da 8, Ardahan'da 5 derece olacak.



Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de sıfırın altında 13,9 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah'ta 13,6 derece oldu. Kaynak : İHA

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