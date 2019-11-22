İzmir'in Kiraz ilçesinde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, jeotermal enerji kaynağı bulunduğu takdirde Kiraz'da tarıma dayalı ısıtmalı ihtisas organize sanayi bölgesi kuracaklarını da belirtti.



İzmir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son durağı Kiraz ilçesi oldu. Burada otobüs üzerinde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Jeotermal enerji kaynağı bulduğumuz takdirde tarıma dayalı ısıtmalı ihtisas organize sanayi bölgesine de kuracağız” diye konuştu.



'YPG'NİN SİLAHLARINI TOPLUYORUZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, “Ülkemizin güneyinde neleri yaptığımızı takip ediyorsunuz değil mi? Teröre prim verdik mi? Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te teröristleri ne hale getirdiğimizi görüyorsunuz değil mi? Ne dedik: Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. İnlerine girdik inlerine. Bunlar Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istediler. Kurabildiler mi? Şuanda bir yerlerden bunlara gelen silahlar var. 32-33 bin tır ve bunların depoladıkları yerleri bulduk, onları oradan şimdi topluyoruz. Türk milletinin, Mehmetçik'imizin ne olduğunu daha iyi tanıyacaklar. Suriye ordusu, Mehmetçik'imize göre 20 kat daha fazla şehit verdi ama hep bir oldular, beraber oldular. Şehadete birlikte yürüdüler. Benim Kiraz'dan bir ricam var; bizi bölmek isteyenlere karşı bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Birbirimizi menfaat için değil Allah için seveceğiz. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkesi, Abazası ayrımı yok. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik ve bizi bölemeyecekler” diye konuştu.



“2 MİLYON 370 BİN TL KİRAZ'A AKTARDIK”



Kiraz'a müjdeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Genç çifti noktasında 79 projeyle 2 milyon 370 bin TL'yi Kiraz ilçemize aktardık. Kırsal kalkınma noktasında hibede 4 milyon TL aktarmış bulunuyoruz. Büyükbaş hayvancılıkta yaklaşık 4 kat artışla 100 bin baş hayvana ulaştık. Küçükbaş hayvancılıkta ise 2,1 kat artışla 33 bin küçükbaşa ulaştık. Süt üretiminde 336 bin ton süte ulaştık. Orman ve suda 66 milyon TL yatırım yaptık ve iki adet baraj sulamada 4 bin 990 dekar araziyi şu anda sular hale geldik. Dere ıslahına gelince 9 adet dere ıslahı yaptık. 513 bin 500 fidan diktik” ifadelerine yer verdi.



“GEL BUNDAN SONRA KİRAZ'DAN DOMATESİNİ AL”



Kiraz'a tarıma dayalı ısıtmalı ihtisas organize sanayi bölgesine de kuracaklarını kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: “Her biri minimum 25 dekar olan ileri teknolojik, topraksız seralar jeotermal enerjiyle kurutma tesislerini de kuracağız. Bu seralarda ısıtma maliyeti dekardan yıllık 16 bin TL'den 4 bin TL'ye düşecek, bin dekara sera kurduğumuzda yılda 40 milyon kilogram domates elde edeceğiz. Bay Kemal diyor ya 'domates yok' gel bundan sonra Kiraz'dan domatesini al. Bin 200 vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Projemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.”



10 KÖYE İÇME SUYU AMACIYLA KUYU



Kiraz Belediyesi tarafından işletilen Haliller ve Çatak Göleti sulama şebekesinin ön ödemeli katlı sayaç takılmasına 2020 yılında başlanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kiraz'da 10 köye içme suyu amacıyla kuyu açıyoruz. İçeldere, Karaburç, Çayağazı, Uğurlu ve İğdeli'de içme suyu kuyularını açtık. Altınoluk'ta çalışmalarımız devam ediyor. Hisarköy, Sarıkaya, Tekbıçaklar ve Umurcalı'da da birer adet içme suyu kuyusu açacağız. Kiraz Çayı ıslah projesinde 6,5 kilometre ıslah çalışması yaparak projenin ilk aşamasını tamamladık. Kiraz Suludere göletinin yeraltı suyu barajı olacak şekilde planlamasına devam ediyoruz. 2020'de buna başlayacağız. Doğancalar köyü ve 280 dekar arazinin taşkın kontrolü için proje çalışmalarına devam ediyoruz, çalışmaların tamamlanmasına müteakip inşaatı yatırım programına alacağız.”



KİRAZ'A HAYVAN BARINAĞI



Kiraz'da doğa koruma amaçlı olarak bir park da açılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz. Belediye Başkanımız tarafından talep edilen hayvan barınağı için gerekli görüşmeler yapıldı. Arazi temin edilmesine müteakip Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz tarafından çalışmalara başlayacağız. Kiraz Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü olarak bir müjde veriyorum. Hisar ve Umurcalı Mahallesinde 400 dekar alanda mera ıslah çalışması başlatacağız” dedi.



“İZMİR BÜYÜKŞEHİR KİRAZ'I SEVMİYOR”



Bütün bu adımlarla Kiraz'ın artık farklı bir döneme girdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora kadar her alanda yaptığımız yatırımlarla nasıl ki İzmir'i geliştirip büyüttüysek inşallah Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki pek çok projeyi bakanlıklarımızın üstlenmesini temin ederek İzmir halkının hizmetlere mahrum kalmamasını sağladık. Çünkü biz İzmir'i, İzmirlileri seviyoruz. Bunun için de istismar veya korku siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz ama gel gör ki İzmir Büyükşehir Kiraz'ı sevmiyor. Kiraz'a destek vermiyor. Kiraz kendi hamuruyla yoğruluyor. Biz Kiraz'ı yalnız bırakmadık, yalnız bırakmayacağız. Bütün bu adımları atarken bundan sonraki süreçte de müjdeleri sizlere verdim ama unutmayın; hiçbir zaman biz Kiraz'dan ayrı kalmayacağız” diye konuştu.



'ORTAYA KOYUYORUM'



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Kiraz Belediyesi tarafından STK'lar ile düzenlenen yemeğe katıldı. Yemekte konuşan Erdoğan, Beştepe'de görüşme iddialarını bir kez daha yalanlayarak 'Bir CHP'li benim makamıma gelmiş. Genel Başkan olabilirim diye benimle müzakere etmiş. Çok açık net kameralar karşımızda. Böyle bir şey olduysa ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, Bay Kemal de CHP'nin başından ayrılacak mı? O da kendisinin ortaya koysun. Buradan meydan okuyorum.' ifadelerini kullandı.







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