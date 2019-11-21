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Yaban arısı soktu hayatını kaybetti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yaban arılarının saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 21 Kasım 2019 Perşembe 15:38
Yaban arısı soktu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; geçimini yaz aylarında kendisine ait teknesiyle turist gezdirerek kazanan 52 yaşındaki Ali Foçalıoğlu, geçtiğimiz 22 Ekim günü teknesinin bakım ve onarımını yaptığı tersanede yuvalanan yaban arılarının saldırısına uğradı. Karaya çekilmiş haldeki teknenin alt kısmında yuvalandığı öğrenilen arıları gizleyen halıyı yerden kaldırdığı anda gerçekleşen olay sonrasında yüzlerce arının saldırısına maruz kalan Foçalıoğlu, baygınlık geçirerek Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir ay boyunca hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören, evli ve 3 çocuk babası Ali Foçalıoğlu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ayvalık’ın sevilen simalarından Foçalıoğlu’nun hayatını kaybetmesi, ilçede sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Kaynak : İHA

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