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Suriyelilerin dönüşü sürüyor!

Suriye’nin sınır ilçesi olan Tel Abyad’dan Türkiye’ye sığınan yaklaşık 100 kişilik grup, minibüslerle ülkelerine geri dönüş yaptı.

Dünya / 21 Kasım 2019 Perşembe 17:32
Suriyelilerin dönüşü sürüyor!
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Barış Pınarı Harekatı'yla bölgenin terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenmesinin ardından Türkiye'nin farklı bölgelerindeki Tel Abyadlılar, Akçakale ve Tel Abyad sınır kapılarından geçerek, ülkelerine kesin dönüş yapıyor. Minibüslerini tıka basa dolduran yaklaşık 100 kişilik 20 ayrı aile, akşam saatlerinde Akçakale Sınır kapısına geldi. Burada bekleyen Türk yetkililer tarafından kimlikleri alınan Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından kayıttan düşürüldü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Tel Abyadlılar, yıllardır ayrı kaldığı ve hasretini çektiği ülkelerine kesin dönüş yaptı.

Önümüzdeki günlerde daha da artması beklenirken uzun süredir kapalı olan ve yeniden onarım çalışmalarının ardından resmi hizmete açılacak olan Akçakale Sınır Kapısı'nın açılması için süren yoğun çalışmalarda sona gelindi.

Gümrük kapısının insani yardımlar için Pazartesi ya da Salı gününe hazır edilmesi bekleniyor. Kaynak : İHA

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