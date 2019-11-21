Öğretmenler Fakıllı Mağarası'nı gezdiler

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde öğretmen etkinlikleri kapsamında Akçakoca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan ve Osmaniye İlkokulu koordinesinde öğretmenler Akçakoca Fakıllı Mağarasına doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.



Oldukça keyifli geçen doğa parkuru yürüyüşüne Osmaniye, Cumhuriyet, Uğurlu ve Hamiyet Sevil ilkokulunda görev yapan 33 öğretmende katıldı.



Bu tür etkinliklerin yapılması öğretmenlerin moral ve motivasyonu açısından önemli olduğunu söyleyen Osmaniye ilkokulu Müdürü Hasan Yıldırım, “Böyle etkinliklerin devam etmesi öğretmenlerin okul ortamından ayrılıp doğa ile iç içe olması hem rehabilite hem de deşarj olmalarını sağlıyor” ifadelerinde bulundu. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.