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Öğretmenler Fakıllı Mağarası'nı gezdiler

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde görev yapan öğretmenler 7 kilometre uzunluğunda ki Akçakoca’dan Fakıllı köyüne kadar doğa yürüyüşü yaptı. Fakıllı Mağarasına kadar süren yürüyüş sonunda 33 öğretmen mağaranın en dip noktasına kadar inerek spor yaptılar ve keyifli zaman geçirdiler.

Eğitim / 21 Kasım 2019 Perşembe 12:34
Öğretmenler Fakıllı Mağarası'nı gezdiler

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde öğretmen etkinlikleri kapsamında Akçakoca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan ve Osmaniye İlkokulu koordinesinde öğretmenler Akçakoca Fakıllı Mağarasına doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Oldukça keyifli geçen doğa parkuru yürüyüşüne Osmaniye, Cumhuriyet, Uğurlu ve Hamiyet Sevil ilkokulunda görev yapan 33 öğretmende katıldı.

Bu tür etkinliklerin yapılması öğretmenlerin moral ve motivasyonu açısından önemli olduğunu söyleyen Osmaniye ilkokulu Müdürü Hasan Yıldırım, “Böyle etkinliklerin devam etmesi öğretmenlerin okul ortamından ayrılıp doğa ile iç içe olması hem rehabilite hem de deşarj olmalarını sağlıyor” ifadelerinde bulundu. Kaynak : İHA

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ÖğretmenlerÖğretmenCumhuriyetMilli Eğitim Müdürlüğü

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