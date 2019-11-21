Merakla bekleniyordu açıklandı!

ÖSYM e-YDS 2019/3 İngilizce başvurularının alınmaya başlanacağı tarih belli oldu. 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.



01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YDS/3 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 2019 YDS/3 Sınavı Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak. Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebilecektir.



2019 YDS/3 1 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 24 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2020 yılı sınav takviminde göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) 12 Nisan 2020 tarihinde yapılacak.



Başvurular 19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.Geç başvuru tarihi 10 Mart 2020 olarak belirlendi. Sınav sonuçları 7 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.



Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/2) 25 Ekim 2020 tarihinde yapılacak. Başvurular 4-14 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 24 Eylül 2020 olarak belirlendi. Sonuçlar 19 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.



2019-YDS/3: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri Sınava başvuracak adaylar başvuru işlemleri sırasında sınav ücretini ilgili bankalara ödemek durumundadırlar.



2019 YDS/3 Sınavı 1 Aralık 2019 tarihinde saat 10.15'te yapılacak ve 180 dakika (3 Saat) sürecek.



2019 YDS/3 Sınavı'nda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılacak.



Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunacak. Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılacak. Türkçeye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılacak.



