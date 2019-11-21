Cumhuriyet gazetesi davasında Kadri Gürsel'e beraat

Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yazar ve çalışanlarının mahkumiyet kararlarının Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada, karar çıktı.



KADRİ GÜRSEL'E TAHLİYE

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, yerel mahkemenin ilk kararında direnmesini talep etti. Saat 17.10'da kararını açıklayan mahkeme, Kadri Gürsel'in beraatine karar verdi.



DİĞER 12 SANIĞA 'ESKİ CEZALARA HÜKMEDİLSİN'

Diğer 12 sanık yönünden Yargıtay'ın bozma kararına direnmeye karar verildi. Yani mahkeme 'eski cezalara hükmedilsin' dedi.



Dosya, Yargıtay Genel Kurulu'na gidecek.

