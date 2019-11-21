Bedelli askerlikten ne kadar gelir elde edildi?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunda konuştu. Yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama yapan Bakan Akar, 'Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil.' ifadelerini kullandı.



BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI



Şu ana kadar 20 bin 725 kişinin bedelli askerlik için başvurduğunu belirten Akar, 688 milyon civarında bedel tahsis edildiğini bildirdi.



MÜRACAATLAR NE ZAMAN BİTECEK?



Milli Savunma Bakanı Akar, 31 Aralık'a kadar müracaatların devam edeceğini belirterek, 'Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin birlik, celp ve sevk dönemleri açıklanacak. Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur.' diye konuştu.



BEDELLİ ASKERLİK 2019 ÜCRETİ



Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL oldu. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.



2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 Avro olacak. Mevcut uygulamaya devam edilecek.



Öte yandan idari para cezası alanlardan 26 Haziran 2019 itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silahaltında bulunanların, 26 Aralık 2019'a kadar silahaltına alınacakların ödenmemiş cezaları tahsil edilmeyecek.