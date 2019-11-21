Balıkesir'de peş peşe iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Sarsıntı, yerin yaklaşık 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



BİR DEPREM DAHA



İlk depremin ardından saat 15:27'de merkez üssü yine Bigadiç olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin derinliği ise 6.39 kilometre olarak ölçüldü.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.9 büyüklüğünde depremin merkez üssünü Sındırgı ilçesine bağlı Taşköy olarak açıkladı. İkinci depremin büyüklüğü ise 3.5 olarak tespit edildi.

Kaynak : AA

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