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Bakanlık açıkladı! 70 aile daha yola çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam ettiğini, 70 ailenin Cerablus ve Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yol çıktıklarını açıkladı.

Dünya / 21 Kasım 2019 Perşembe 17:38
Bakanlık açıkladı! 70 aile daha yola çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’den kaçarak Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus’a sığınan Suriyelilerin yaklaşık 200 kadarının gönüllü ve güvenli olarak kendi evlerine döndükleri belirtildi. Açıklamada, “Güvenli bölgenin tesisi için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad ve Rasulayn’dan temizlenmesi, bölgeye geri dönüşlerin de yolunu açtı. Terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat’ın doğusunu işgal etmesiyle birlikte baskı ve zulme dayanamayan yaklaşık 1,5 milyon Kürt kardeşimiz bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Yaklaşık 400 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz de Türkiye’ye sığınmıştı. Barış Pınarı Harekâtı’nın başarıya ulaşması ile terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeden temizlenmesi ve alt yapı çalışmalarına hız verilmesi Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşünün de önünü açtı. Terör örgütü PKK/YPG’den kaçarak Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde yer alan Cerablus’a sığınan Suriyeli kardeşlerimizden yaklaşık 200 kadarı gönüllü ve güvenli olarak kendi evlerine, topraklarına döndü. Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus’tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı” denildi. Kaynak : İHA

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Milli Savunma BakanlığıTerör ÖrgütüFırat Kalkanı

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