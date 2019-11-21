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Bakan Akar'dan S-400 açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız. Bu işin şakası yok" dedi.

Güncel / 21 Kasım 2019 Perşembe 19:46
Bakan Akar'dan S-400 açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, açıklamalarda bulundu.

Akar, S-400'lerin faaliyet geçireceklerini açıklarken 'S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız. Bu işin şakası yok' dedi.



Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Suriye'deki harekatlarla terör devleti oluşturma hevesi bitti. Fırat Kalkanı bölgesine en az 400 bin kişi dönüş yaptı. Harekatlarla sınır bölgelerimizde güvenlik sağlandı.

Suriye Milli Ordusu başıboş bir ordu değil, bakanlık bütçesinden ödeme yapılmamaktadır.

MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek.

Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil.

Şu ana kadar 20 bin 725 yükümlü bedelli askerlik için başvurdu, 688 milyon civarında bedel tahsis edildi.

Bedellide 31 Aralık'a kadar müracaat alımı sürecek, Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin birlik, celp ve sevk dönemleri açıklanacak.

Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur.

S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız. Bu işin şakası yok Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığından şüpheniz olmasın.

S-400'de dost düşman tanıma sistemi olacak ve bir sorun yaşanmayacak.

Türkiye'nin şu an 5 F35'i var, 4'ü teslim edildi, 1'i garajda bekliyor.

(Tank Palet Fabrikası) Burada yapılan islemin asıl amacı Altay tankının en hızlı şekilde TSK'ya kazandırılmasıdır.

Tank Palet Fabrikası ile ilgili her türlü denetim yetkisi bakanlığımıza aittir.'

Milli Savunma BakanıPlan ve Bütçe KomisyonuBedelli AskerlikFırat KalkanıDost Düşman Tanıma Sistemi

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