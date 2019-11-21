USD (Alış - Satış) : 5,70 - 5,71 EURO (Alış - Satış) : 6,30 - 6,31

Altın madalya Türkiye'nin

Güney Kore Seoul'de 16'ncısı düzenlenen "İnternational Top Chef Grand Prix" yarışmasında Türkiye altın madalyanın sahibi oldu.

Kültür-Sanat / 21 Kasım 2019 Perşembe 11:39
Altın madalya Türkiye'nin
Foto Galeri için tıklayın

15.11.2019 - 17.11.2019 tarihleri arasında Güney Kore Seoul'de 16'ncısı düzenlenen 'İnternational Top Chef Grand Prix' yarışmasında Antalya Gastronomi Eğitimcileri Birliği (AGEP)  ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED)  adına Türkiye'yi kadın şefler temsil etti.

Takım kaptanı Haldun Tüzel ve kaptan yardımcısı Bilge Erk liderliğinde 'Yerel Mutfak' kategorisinde yarışan Tuğba Yener ve ekip arkadaşları birinci oldu. Ekip üyelerinin her biri altın madalya almaya hak kazandı.



Tuğba Yener duygularını, 'Böyle önemli bir organizasyonda ülkemizi Türk lezzetleriyle temsil etmek bizler için cok anlamlıydı. Güzel duygularla çıktığımız bu yoldan başarıyla dönmek bizim için gurur verici. Beni destekleyen başta Başkent Üniversitesi Thermopolium Gastronomi Akademisi ve Etimesgut Belediyesi olmak üzere; bu yolda bizlere maddi ve manevi desteğiyle katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum' sözleriyle ifade etti.

Haber: Burcu Turan

Altın MadalyaGüney Kore

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı