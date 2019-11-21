Altın madalya Türkiye'nin

15.11.2019 - 17.11.2019 tarihleri arasında Güney Kore Seoul'de 16'ncısı düzenlenen 'İnternational Top Chef Grand Prix' yarışmasında Antalya Gastronomi Eğitimcileri Birliği (AGEP) ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) adına Türkiye'yi kadın şefler temsil etti.



Takım kaptanı Haldun Tüzel ve kaptan yardımcısı Bilge Erk liderliğinde 'Yerel Mutfak' kategorisinde yarışan Tuğba Yener ve ekip arkadaşları birinci oldu. Ekip üyelerinin her biri altın madalya almaya hak kazandı.







Tuğba Yener duygularını, 'Böyle önemli bir organizasyonda ülkemizi Türk lezzetleriyle temsil etmek bizler için cok anlamlıydı. Güzel duygularla çıktığımız bu yoldan başarıyla dönmek bizim için gurur verici. Beni destekleyen başta Başkent Üniversitesi Thermopolium Gastronomi Akademisi ve Etimesgut Belediyesi olmak üzere; bu yolda bizlere maddi ve manevi desteğiyle katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum' sözleriyle ifade etti.



Haber: Burcu Turan