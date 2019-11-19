Osman Gökçek: Neden insanları aldatıyorsunuz!

Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Ferda Yıldırım'ın sunduğu Sürmanşet programında gündemi değerlendirdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın(EYT) sorununu biz çözeriz' dediği anlar ekrana taşınırken, Osman Gökçek, SSK Genel Müdürü olduğu dönemde Kılıçdaroğlu'nun gazetelere yaptığı açıklamaları teker teker gösterip EYT'lilerin nasıl aldattığını gözler önüne serdi.



'DÜN ÖYLE BUGÜN BÖYLE OLMAZ'



Kılıçdaroğlu'nun 'Uganda'da bile emeklilik yaşı 50' dediği açıklamaları hatırlatan Gökçek 'Biraz insanın tutarlı olması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu vatandaşlarımızı aldatıyor. Dün öyleydi bugün böyle olur denmez. Siz SSK genel müdürü olmasanız ben o gün böyle düşündüm ama düşüncelerimiz yanlışmış deseniz yine kurtarır bir tarafı var. Ama bunun kurtarır tarafı yok. Gazetelere çarşaf çarşaf bu konuda röportaj vermişsiniz.' dedi.







'KILIÇDAROĞLU'NUN ÇÖZÜMÜ EMEKLİLİK YAŞINI 80'E ALMAK'



Kılıçdaroğlu'nun çözüm önerisini merak ettiğini söyleyen Gökçek 'Bunun formülü ne söylesin. Devlete getirdiği yük ne ve nasıl çözülecek. Bakın bu arada ben EYT'lilerin sorunlarının çözülmesini isterim. Ama diyorum ki sayın Kılıçdaroğlu bunun çözümünü nasıl bulacak. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin başında genel başkanlık yapan birinin bu kadar tutarsız olması sizce normal mi? Kılıçdaroğlu siz emeklilik yaşı 80 olsa bile SSK kurtulmaz diyorsunuz. Bugün EYT'lilere bunun verilmesi istiyorsunuz. Çıkıyorsunuz grup toplantıların 'EYT sorunu çözsek çözsek biz çözeriz' diyorsunuz. O zaman sizin çözümünüz emeklilik yaşını 80'e almak.Benim aklıma bu geliyor. ' ifadelerini kullandı.





