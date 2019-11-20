Muğla turist rekorunu kırmaya hazırlanıyor

10 aylık dönemde Muğla'ya gelen turist profilinde İngiliz turistlerin bariz üstünlüğü görülüyor. Muğla'ya gelen yabancı turistin yüzde 35'ini İngiliz turistler oluşturuyor. Türkiye'de İngiliz turistin en fazla tercih ettiği Muğla'ya 10 ayda 1 milyon 128 bin 416 İngiliz turist geldi. İngilizleri 512 bin 863 kişi ile Rusya Federasyonu, 200 bin 619 kişi ile Ukrayna, 189 bin 780 kişi ile Polonya ve 180 bin 468 kişi ile Alman turistler takip ediyor.



Muğla kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor



Muğla kendi turist rekorunu 2014 yılında 12 aylık dilimde 3 milyon 302 bin 688 kişi ile kırdı. Aynı yıl 10 aylık dönemde 2 milyon 777 bin 574 yabancı turist girişi olurken, 2019 yılının 10 aylık döneminde 3 milyon 240 bin 840 kişiye ulaştı. Son iki ayda Muğla'ya 62 bin 208 yabancı turist girişi olması durumunda Muğla tüm zamanların turist rekorunu 2019 yılı sonunda kırmış olacak.



Kişi başı ortalama harcama 678 dolar



Yurt dışından gelen turistlerin sayısındaki artışa paralel olarak gelir de artıyor. TÜİK verilerine göre yabancı turistin kişi başı harcaması 678 dolar olarak hesaplandı. Buna göre Muğla'nın 10 aylık turizm girdisi 2 milyar 197 milyon Dolara ulaşıyor.



Yoğunluk AB ülkelerinden



Muğla'nın turist profili daha çok Avrupa Birliği ülkeleri ile Rus turistlerden oluşuyor. Asya ve Amerika gibi ülkelerden gelen turist sayısı yok denecek kadar az. Çin Halk Cumhuriyeti'nden Bin 652 kişi, Japonya'dan 962 ve ABD'den 13 bin 813, Avustralya'dan 6 bin 560, Hindistan'dan 3 bin 703 ve Güney Afrika'dan da Bin 916 kişi Muğla'yı ziyaret etti. Kaynak : İHA

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